CAA हिंसा: गलतफहमी न पालें, कयामत का दिन कभी नहीं आएगा- योगी आदित्यनाथ

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन को गैरजरूरी बताया है। उन्होंने बुधवार को विधानसभा में कहा कि अगर लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि वे आगजनी कर सकते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम इस गलतफहमी को दूर करना जानते हैं। हमें पता है कि ऐसे लोगों की गलतफहमी कैसे दूर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोग बेवजह सीएए का विरोध कर रहे हैं। सीएए का विरोध कर विपक्ष समाज का नुकसान कर रहा है।

Chief Minister Yogi Adityanath in UP Assembly: If people have misunderstood that they can arson and damage property then we know how to find a solution for that misunderstanding too. That is why protesting against the Citizenship Amendment Act is unnecessary.