CAA: उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात बेहद तनावपूर्ण, सुबह 5 मोटरसाइकल आग के हवाले

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सोमवार को सीएए को लेकर दो गुटों में झड़प के बाद तनाव जारी है। सीएए को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक हेड कांस्टेबल समेत 5 लोगों की मौत हो गई और अर्द्धसैन्य एवं दिल्ली पुलिस बल के कई कर्मियों समेत कम से कम 50 लोग घायल हो गए। इस दौरान पथराव के कारण घायल हुए गोकलपुरी के सहायक पुलिस आयुक्त के कार्यालय से जुड़े हेड कांस्टेबल रतन लाल (42) की मौत हो गई।

Delhi: Security forces have been deployed in Khajuri Khas area after incidents of violence in the areas of North East District; Union Minister of State for Home G Kishan Reddy has said that additional forces have been deployed in Delhi to maintain law and order situation pic.twitter.com/O9oQpFL200