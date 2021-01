दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग पर उड़ान भरकर महिला पायलटों ने देश को किया गौरवान्वित : राहुल

नई दिल्ली। एअर इंडिया की महिला पायलटों की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग उत्तरी ध्रुव (नॉर्थ पोल) पर उड़ान भरकर कीर्तिमान रचा है। उनकी इस उपलब्धि पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आपसके साहस ने देश को गौरवान्वित किया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि “उत्तरी ध्रुव पर सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक एयर इंडिया की सबसे लंबी उड़ान पूरी करने के लिए सभी-महिला कॉकपिट क्रू को बधाई। आपने देश को गौरवान्वित किया है।”

Congratulations to the all-women cockpit crew for completing Air India’s longest flight from San Francisco to Bengaluru over the North Pole.



You have made the country proud. pic.twitter.com/OPiEzoOrsk