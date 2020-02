बजट किसी फिल्म की तरह था जो पहले शो के बाद फुस्स हो गया: पी चिदंबरम

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2020 पेश किया। इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है।

P Chidambaram, former Finance Minister & Congress leader: It's like a movie which bombed after the first show. It's unfortunate that so many heads come together & write marathon speech and yet the people are left in the dark about what is it that the govt wanted to say. (03.02) https://t.co/e6KoRbdjtU