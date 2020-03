बजट सत्र: आज लोकसभा में ये जरूरी विधेयक पेश करेंगी वित्त मंत्री सीतारमण

नई दिल्ली। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का आज (शुक्रवार) पांचवां दिन है। गुरुवार को दिल्ली हिंसा को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोनावायरल को लेकर बयान दिया।

डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने डब्ल्यूएचओ की सलाह से बहुत पहले 17 जनवरी से आवश्यक तैयारी और कार्रवाई शुरू कर दी थी।

-केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी आज खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे।

Union Minister of Coal & Mines Pralhad Joshi to move The Mineral Laws (Amendment) Bill, 2020 for consideration & passing in Lok Sabha today. (file pic) pic.twitter.com/evnPpDZ3B6 — ANI (@ANI) March 6, 2020

-नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज लोकसभा में द एयरक्राफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2020 को रखेंगे।

Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri to move The Aircraft (Amendment) Bill, 2020 in Lok Sabha for consideration and passing, today. (file pic) pic.twitter.com/NspT8FltBu — ANI (@ANI) March 6, 2020

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में रखेंगी।

Finance Minister Nirmala Sitharaman to move The Insolvency & Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2019 for consideration and passing in Lok Sabha, today. (file pic) pic.twitter.com/nWsIkuu5NV — ANI (@ANI) March 6, 2020

