बीएस धनोआ बोले- अगर उस दिन कैप्टन अभिनंदन मिग की बजाय राफेल उड़ा रहे होते तो दूसरा होता नतीजा

मुंबई। पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने आईआईटी बॉम्बे के एक कार्यक्रम में कहा कि अगर गत वर्ष पाकिस्तान के साथ भिड़ंत के दौरान कैप्टन अभिनंदन मिग की बजाय राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे होते तो नतीजा कुछ और होता। उन्होंने कहा कि 100% यह (परिणाम) अलग होता। वह (अभिनंदन) राफेल क्यों नहीं उड़ा रहे थे? क्योंकि आपने यह फैसला करने में 10 साल लगाया कि कौन सा विमान खरीदा जाए। इसलिए यह (विलंब) आपको प्रभावित करता है।

यह भी पढ़े: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, कहा- अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका उसके 52 ठिकानों को निशाना बनाएगा

Former Air Force Chief BS Dhanoa: If Abhinandan was flying a Rafale and not a MiG-21, the equation in that air battle would have been different. Why was he not flying a Rafale, because you took ten years to decide which aircraft you want to buy. (4.1.20) https://t.co/8NdQyNpoFg