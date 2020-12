ब्रिटेन: नए कोरोना से भारत में हलचल, गहलोत-केजरीवाल बोले- बैन हों फ्लाइट्स

नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार की तरफ से प्रदान की गई सूचना ने जहां लोगों को राहत दी है, वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप ने देश की धड़कन तेज कर दी है।खबरों की माने तो ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन समक्ष आया है जो पहले से ज्यादा खतरनाक है।

ब्रिटेन में कोरोना के नए मामले समक्ष आने के पश्चात राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार से शीघ्र फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

बता दें कि केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए बोला कि, 'ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से हलचल है एवं वो सुपर स्प्रेडर की तरह कार्य कर रहा है। मोदी सरकार को चाहिए कि वह यूके से आने और जाने वाली सभी फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाए।'

The new strain of novel coronavirus emerging in the UK is a matter of great concern. GoI must take prompt action, prepare a contingency plan to contain the same & also immediately ban all flights from the UK & other European countries.

