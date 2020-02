19 साल बाद भारत लाया गया सट्टेबाज संजीव चावला, खुलेंगे मैच फिक्सिंग के कई राज!

नई दिल्ली। वर्ष 2000 के चर्चित क्रिकेट मैच फिक्सिंग मामले के एक प्रमुख आरोपी संजीव चावला को गुरुवार को ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के बाद गिरफ्तार कर भारत लाया गया।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वांछित सट्टेबाज संजीव चावला को गिरफ्तार कर ब्रिटेन से सुबह यहां लाया गया और उससे पूछताछ की जा रही है।

Sanjeev Chawla, who was allegedly involved in a match-fixing racket that was busted by the Delhi Police in the year 2000, has been extradited from London and has been brought to Delhi. pic.twitter.com/oKaxnHafpF