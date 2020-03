दिल्ली के गोकुलपुरी नाले से मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली में हिंसा पूरी तरह से थम गई है और पिछले दो दिन से कोई नई हिंसा नहीं हुई है। इसी बीच दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में रविवार सुबह नाले से शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाल लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस शख्स की दिल्ली हिंसा के दौरान ही मौत हुई थी, या इसकी मौत किसी दूसरी वजह से हुई है। पुलिस पड़ोस के लोगों से भी इस मामले के संबंध में पूछताछ कर रही है। बतादें कि दिल्ली हिंसा में अब तक 167 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। आर्म्स एक्ट के तहत 36 केस दर्ज हुए हैं। वहीं अब तक हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 885 तक पहुंच चुकी है।

शाहीन बाग में CAA के खिलाफ प्रदर्शन के बीच धारा 144 लागू

सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन के बीच धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया है। वहीं शाहीन बाग में पुलिस की ओर से एक सूचना चस्पा किया गया है, जिसमें लिखा है, “आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहां धारा 144 लागू है। आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में जमा होना या प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।”

Joint Commissioner DC Srivastava at Delhi's Shaheen Bagh: As a precautionary measure, there is heavy police deployment here; Our aim is to maintain law and order and prevent any untoward incident from occurring. https://t.co/Wh9ONK0LgI pic.twitter.com/OsL4Geqz0D