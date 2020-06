राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार, कहा- सारी मर्यादा तोड़ रहे हैं राहुल

नई दिल्ली। भारत-चीन के बीच सीमा पर तनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के तेवर तल्ख हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, गलवान संकट को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल के इस बयान पर पलटवार किया है, साथ ही राहुल गांधी इस ट्वीट पर सरेंडर की स्पेलिंग को लेकर फंस गए क्योंकि सरेंडर की स्पेलिंग गलत लिखी गई थी।

राहुल गाँधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर ट्विटर के जरिए हमले कर रहे हैं। ताजा ट्वीट में उन्‍होंने पीएम मोदी को 'सरेंडर मोदी' करार दिया है। राहुल ने जापान टाइम्‍स में छपे एक ओपिनियन पीस को शेयर करते हुए यह टिप्‍पणी की। इस ट्वीट के बाद, कई यूजर्स ने ध्‍यान दिलाया कि राहुल से 'सरेंडर' की स्‍पेलिंग लिखने में चूक हो गई है। राहुल ने Surrender की जगह Surender लिखा। इस पॉइंट को उठाते हुए असम सरकार में स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने गांधी-नेहरू परिवार पर निशाना साधा। बीजेपी के कई नेताओ ने राहुल के इस ट्वीट को 'शर्मनाक' करार दिया।

भाजपा ने इस राहुल गांधी के इस ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, पार्टी के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता शाहनवाज हुसैन ने एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि 'राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं।' कई भाजपा नेताओ ने राहुल के इस ट्वीट को 'शर्मनाक' बताया है। शाहनवाज हुसैन वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। वे देश का अपमान कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह देना, देश की जनता बर्दाश्‍त नहीं करेगी....जिस प्रकार की भाषा का उपयोग वे कर रहे हैं...वैसी भाषा दुश्‍मन देश का नेता भी भारत के लिए उपयोग में नहीं लाता है।

Congress leader Rahul Gandhi has insulted the nation by using derogatory remarks against PM @narendramodi ji.



People of India are watching with anger how RG is using the present India-China LAC strain to push his political agenda. pic.twitter.com/fj4hvf9FYY