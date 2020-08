राफेल मामले में बीजेपी का राहुल पर पलटवार, दी 2024 के चुनाव लड़ने की चुनौती

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2024 का लोकसभा चुनाव राफेल के मुद्दे पर लड़ने की चुनौती दी।

गोयल की यह प्रतिक्रिया राहुल द्वारा राफेल सौदे में भारतीय खजाने से पैसे की चोरी के आरोप पर आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर घेरते हुए राफेल विमान सौदे में भारतीय खजाने से पैसे की चोरी का आरोप लगाया था।

Many of @RahulGandhi’s Congress colleagues confide in private that Rahul’s obsession with Rafale to wash off his father’s sins is damaging the party. But if someone is wanting to self-destruct, who are we to complain? We invite him to fight 2024 elections on Rafale :) https://t.co/5eAmuvGQHf