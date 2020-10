बिहार चुनाव में BJP की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी कोरोना संक्रमित

नई दिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कोराना संक्रमित पाई गई हैं । उन्होंने खुद इस बात की जानकारी देते हुए हाल में उनके संपर्क में आए लोगों को अपनी कोरोना जांच कराने की सलाह दी है।

ईरानी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, ‘यह कभी-कभी ही होता है जब मुझे कुछ कहते वक्त शब्द खोजने हों। इसलिए मैं इसे साधारण रखती हूं। मैं कोरोना संक्रमित पाई गई हूं और जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं, उनसे विनती है कि अपनी जांच जरूर कराएं।’

It is rare for me to search for words while making an announcement; hence here’s me keeping it simple — I’ve tested positive for #COVID and would request those who came in contact with me to get themselves tested at the earliest 🙏