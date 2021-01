बंगाल पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, कई नेता रहे मौजूद

दुर्गापुर। शनिवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दुर्गापुर काजी नज़रुल इस्लाम एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। दोपहर करीब एक बजे वह एयरपोर्ट पर उतरे जहां आसनसोल से सांसद और केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया समेत कई अन्य नेता मौजूद थे।

हवाई अड्डे पर विशेष विमान से उतरे जेपी नड्डा को अंग वस्त्र ओढ़ाकर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। उसके बाद वह सड़क मार्ग से बर्दवान जिले में सभा को संबोधित करने के लिए रवाना हो गए। शनिवार को सारा दिन वह किसानों के साथ रहने वाले हैं। वह पांच किसानों के घर जाएंगे और एक एक मुट्ठी धान लेंगे। इसके बाद एक किसान के घर भोजन भी करेंगे। अंत में वह एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सभा स्थल पर पहले से ही भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। सुरक्षा की लिहाज से चप्पे-चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गयी है।

I welcome National President Shri @JPNadda ji to the sacred land of West Bengal.



I welcomed him at the Andal Airport today. pic.twitter.com/g3WB9xRfus