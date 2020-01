भाजपा सांसद की ओवैसी को धमकी- क्रेन से उलटा लटकाकर काटूंगा तुम्हारी दाढ़ी

नई दिल्ली। तेलंगाना के निजामाबाद से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद धरमपुरी अरविंद ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह उनकी दाढ़ी काट देंगे और उन्हें क्रेन से लटका देंगे।

BJP Nizamabad MP Dharmapuri Arvind: I warn you(Asaduddin Owaisi) that I will hang you upside down to a crane and shave your beard. I will give promotion to your beard by sticking it to the Chief Minister. #Telangana (3.1.20) pic.twitter.com/9Tpy43Qb4P