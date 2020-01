BJP सांसद प्रवेश वर्मा का शर्मनाक बयान, कहा- शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी आपके घरों में घुसेंगे और बहनों से रेप...

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके नेता सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।

#WATCH: BJP MP Parvesh Verma says, "...Lakhs of people gather there (Shaheen Bagh). People of Delhi will have to think & take a decision. They'll enter your houses, rape your sisters&daughters, kill them. There's time today, Modi ji & Amit Shah won't come to save you tomorrow..." pic.twitter.com/1G801z5ZbM