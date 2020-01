BJP नेता रेणुकाचार्य ने कहा- मस्जिद में छिपाए जाते हैं हथियार, देशद्रोहियों को सिखाएंगे सबक

नई दिल्ली। कर्नाटक में बीजेपी के विधायक एमपी रेणुकाचार्य ने एक विवादित बयान दिया है।

यह भी पढ़े: दिल्ली: त्रिनगर से AAP उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर का कटा टिकट, प्रीति तोमर होंगी प्रत्याशी

#Breaking | Hate rant by Karnataka BJP MLA.



'Will teach anti-nationals a lesson,' says BJP MLA M. P. Renukacharya.



Imran Khan with more details. Listen in. pic.twitter.com/p0oNKr54XT