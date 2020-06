भारत-चीन तनाव/ 'सरेंडर मोदी' वाले ट्वीट पर भड़की भाजपा, कहा- मर्यादा तोड़ रहे हैं राहुल गाँधी

नई दिल्ली। भारत-चीन के बीच सीमा पर तनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के तेवर तल्ख हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, गलवान संकट को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल के इस बयान पर पलटवार किया है, साथ ही राहुल गांधी इस ट्वीट पर सरेंडर की स्पेलिंग को लेकर फंस गए क्योंकि सरेंडर की स्पेलिंग गलत लिखी गई थी।

राहुल गाँधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर ट्विटर के जरिए हमले कर रहे हैं। ताजा ट्वीट में उन्‍होंने पीएम मोदी को 'सरेंडर मोदी' करार दिया है। राहुल ने जापान टाइम्‍स में छपे एक ओपिनियन पीस को शेयर करते हुए यह टिप्‍पणी की। इस ट्वीट के बाद, कई यूजर्स ने ध्‍यान दिलाया कि राहुल से 'सरेंडर' की स्‍पेलिंग लिखने में चूक हो गई है। राहुल ने Surrender की जगह Surender लिखा। इस पॉइंट को उठाते हुए असम सरकार में स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने गांधी-नेहरू परिवार पर निशाना साधा। बीजेपी के कई नेताओ ने राहुल के इस ट्वीट को 'शर्मनाक' करार दिया।

Mr @RahulGandhi -You're so exasperated you can't even spell correctly!



And surrendering has been hallmark of Gandhi-Nehru family. In 1962, Assam was almost given away by Pt Nehru. When Chinese Army had captured Bomdila, Nehru said, "My heart goes out to people of Assam." Shame https://t.co/Tc13FuVgcc