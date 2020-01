बिहार सरकार ने एनपीआर का काम शुरू करने का किया ऐलान

नई दिल्ली। बिहार सरकार ने एनपीआर का काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में एनपीआर (नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर) 15 मई से शुरू होगा और 28 मई तक चलेगा। पहले चरण में मकान का सूचीकरण और गणना किया जाएगा।

Bihar Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi: A decision has been taken to update the National Population Register (NPR) in 2020. Regarding this process, collection of data will be carried out from 15 to 28 May in Bihar. (4.1.20) pic.twitter.com/wxY1t0wLr6