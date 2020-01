बड़ी खबर: दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग 3.30 बजे करेगा ऐलान

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग 3.30 बजे ऐलान करेगा

Election Commission of India to announce schedule of Delhi Elections at 3.30 pm today pic.twitter.com/AHoHBOdbBf — ANI (@ANI) January 6, 2020

-आज पुलिस ने जेएनयू हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी और सोशल मीडिया को जांच का आधार बनाया जाएगा। वहीं एम्स में भर्ती सभी छात्रों को छुट्टी दे दी गई है और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है।

JNU VC M Jagadesh Kumar: Origin of present situation in JNU lies in some agitating students turning violent and obstructing academic activities of a large number of non-protesting students. They damaged University communication servers to disrupt the winter semester registration. https://t.co/GZSnqjW4rD — ANI (@ANI) January 6, 2020

-जेएनयू के वीसी ने कहा, 'जेएनयू में मौजूदा हालात कुछ आंदोलनकारी छात्रों के हिंसक होने और बड़ी संख्या में विरोध न करने वाले छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा डालने की वजह से पैदा हुई है। विंटर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन को बाधित करने के लिए यूनविर्सिटी के कम्युनिकेशन सर्वर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।'

JNU Vice Chancellor M. Jagadesh Kumar: They need not fear about their process. The top priority of the University is to protect the academic interests of our students. https://t.co/OIvnMlgMZf — ANI (@ANI) January 6, 2020

-जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदेश कुमार ने कहा, 'सभी छात्रों से अपील करता हूं कि वे शांति बनाएं रखें। विंटर सेमेस्ट रजिस्ट्रेशन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा।' अपने छात्रों के हितों की रक्षा यूनिवर्सिटी की प्राथमिकता है।'

-जेएनयू साबरमती हॉस्टल के वार्डन आर मीणा ने इस्तीफा दिया.

R. Meena, senior warden of Sabarmati Hostel of Jawaharlal Nehru University (JNU) has resigned stating, 'we tried but could not provide security to hostel.' #JNUViolence pic.twitter.com/9K68Fe1LIX — ANI (@ANI) January 6, 2020

-गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैज से बात की। शाह ने बैजल से जेएनयू के कुछ प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे बात करने को कहा है।