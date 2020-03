बड़ी खबर: तमिलनाडु में कोरोना वायरस का एक मामला आया सामने

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस की मरीज बढ़ते जा रहे हैं। केरल में पांच कोरोना वायरस के पांच पॉजिटिव मामले मिलने के बाद रविवार को तमिलनाडु में भी एक पॉजिटिक केस सामने आया है।

Tamil Nadu Health Secretary Beela Rajesh: A person has been identified positive with #Coronavirus and is under surveillance here at a hospital. We are tracing contact history. Further, we are screening every person coming from outside. pic.twitter.com/wY87FwAdEh