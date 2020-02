आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, बस-ट्रक टक्कर में 14 की मौत, 31 घायल

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बुधवार को एक बस और एक ट्रक की टक्कर से 14 लोगों की मौत हो गई और 31 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। यह घटना फिरोजाबाद इटावा के बॉर्डर के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रात 10 बजे के करीब घटी है।

Firozabad: At least 14 feared dead & many injured after a bus collided with a truck on the Agra-Lucknow Expressway in Bhadan, yesterday late night. Sachindra Patel, SSP say,"there were at least 40-45 passengers in the bus. Injured have been shifted to Saifai Mini PGI." pic.twitter.com/HrmNSZGHAl