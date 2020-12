पंजाब के CM का बड़ा ऐलान, आंदोलन में मरने वाले किसानों को मिलेंगे 5 लाख रूपये

नई दिल्ली। भारत सरकार के नए कृषि कानूनों के विरुद्ध हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है। इस बीच विरोध प्रदर्शन कर रहे मनसा एवं मोगा के दो किसान मौत के घाट उतर गए। ऐसे में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोनों किसानों के परिवारों हेतु पांच-पांच लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है।

बता दें कि इससे पूर्व सीएम भारत के गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह से मुलाकात के पश्चात अमरेंद्र ने कहा कि किसान आंदोलन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसका जल्द ही समाधान निकालना चाहिए।

Punjab CM Captain Amarinder Singh has announced financial assistance of Rs 5 lakh each to the families of the two farmers, hailing from districts Mansa and Moga respectively, who died during ongoing Farm law protests: Chief Minister's Office, Punjab