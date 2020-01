Bharat Bandh: शिवसेना ने 'भारत बंद' का किया समर्थन, बंगाल में रेलवे ट्रैक पर मिले क्रूड बम

नई दिल्ली। ट्रेड यूनियंस की तरफ आज यानी 8 जनवरी को भारत बंद बुलाया गया है, जिसे कई दूसरे संगठनों का भी साथ मिला है। इस हड़ताल को 6 बैंक यूनियंस ने भी समर्थन दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी भारत बंद का समर्थन किया है।

राहुल ने ट्वीट किया, 'मोदी-शाह सरकार जन विरोधी और मजदूर नीतियों की विरोधी है। इस सरकार ने बेरोजगारी की स्थिति पैदा की है। PSUs को कमजोर किया है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, 'आज करीब 25 करोड़ लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ भारत बंद बुलाया है। उन्हें मेरा सलाम।'

The Modi-Shah Govt’s anti people, anti labour policies have created catastrophic unemployment & are weakening our PSUs to justify their sale to Modi’s crony capitalist friends.



Today, over 25 crore 🇮🇳workers have called for #BharatBandh2020 in protest.



I salute them. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 8, 2020

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा है कि वह ट्रेड यूनियन के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया।

सीपीएम से जुड़े CITU ने दावा किया है कि इस देशव्यापी हड़ताल में INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वतंत्र महासंघों और संघों के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं।

तमिलनाडु: भारत बंद के दौरान चेन्नई के माउंट रोड पर प्रदर्शन करते ट्रेड यूनियन के सदस्य।

Tamil Nadu: Protest underway on Mount road in Chennai. Ten trade unions have called for #BharatBandh today against 'anti-worker policies of Central Govt' pic.twitter.com/ifheq1x66Q — ANI (@ANI) January 8, 2020

पश्चिम बंगाल में भारत बंद का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। उत्तर 24 परगना के हृदयपुर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पुलिस ने चार कच्चे बम बरामद किए हैं।

West Bengal: Four crude bombs recovered by Police from railway track near Hridaypur station in North 24 Parganas. pic.twitter.com/TUT0dXiV62 — ANI (@ANI) January 8, 2020

केरल: सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद के तहत तिरुवनंतपुरम में मार्च निकालते ट्रेड यूनियन के सदस्य।

Kerala: A protest march underway in Thiruvananthapuram. Ten trade unions have called for #BharatBandh today against 'anti-worker policies of Central Govt' pic.twitter.com/Mviv6LqE9q — ANI (@ANI) January 8, 2020

बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा और नॉर्थ 24 परगना में रेलवे ट्रैक ब्लॉक किया। वहीं, कूचविहार में प्रदर्शनकारियों ने एक बस में जमकर तोड़फोड़ की।

#WATCH West Bengal: A bus vandalised in Cooch Behar during the Bharat Bandh called by ten trade Unions against 'anti-worker policies of Central Govt' pic.twitter.com/Cc3ksWndL2 — ANI (@ANI) January 8, 2020

-पश्मिम बंगाल में भारत बंद का असर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में रेलवे ट्रैक किया ब्लॉक प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा और उत्तरी 24 परगना के कांचरापाड़ा में रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया है।

West Bengal: Protesters also block railway track in Kanchrapara,North 24 Parganas. Ten trade unions have called for #BharatBandh today against 'anti-worker policies of Central Govt' https://t.co/NkSTHTirXv pic.twitter.com/bbTf9Xydhh — ANI (@ANI) January 8, 2020

-सिलिगुड़ी में रोडवेज बस के ड्राइवर हेल्मेट पहनकर बस चला रहे हैं, ताकि अगर प्रदर्शनकारियों की ओर से कोई हमला किया जाता है, तो उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे।

Siliguri: A North Bengal State Transport Corporation(NBSTC) bus driver wears a helmet in wake of protests during #BharatBandh called by ten trade unions against 'anti-worker policies of Central Govt' #WestBengal pic.twitter.com/ZCbe7uRq4m — ANI (@ANI) January 8, 2020

