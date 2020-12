बंगाल: नड्डा बोले- आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा के आशीर्वाद से, काफिले पर किया पथराव

डायमंड हार्बर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं। दरअसल, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रदर्शनकारियों ने डायमंड हार्बर में एक सड़क को अवरुद्ध करने की कोशिश की, जहां से नड्डा का काफिला गुजर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले पर भी पथराव किया।

नड्डा ने बोला कि आज मैं यहां आया हूं, रास्ते में मुझे जो दृश्य नजर आया, वो इस बात को दर्शाता है ममता के राज में बंगाल अराजकता और असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है आज मैं यहां पहुंचा हूं तो माता दुर्गा के आशीर्वाद से पहुंचा हूं।

दक्षिण 24 परगना में नड्डा ने बोला कि मैं इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। इस गुंडाराज को समाप्त करके प्रजातंत्र को यहां आगे बढ़ाना है। ममता ने बंगाल को आज नीचे लाने का काम किया है। हमें बंगाल को फिर से ऊपर उठाना है एवं सोनार बांग्ला तैयार करना है।

Mukul Roy and Kailash Vijayvargiya were injured in the attack today. It is a shame on democracy: BJP President JP Nadda https://t.co/OuJoMTNG5G pic.twitter.com/ncx5yGRNAf

बता दें कि बंगाल में कोलकाता से दक्षिण 24 परगना जिले में जाने के दौरान डायमंड हार्बर क्षेत्र में नड्डा के काफिले पर आज पत्थर फेंके गए। भाजपा के सूत्रों की माने तो पथराव की वारदात में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कार में तोड़-फोड़ की गई।

This is a black day in the history of Indian politics. Even the media is not safe in West Bengal: Dilip Ghosh, State BJP President on the attack on BJP President's convoy at Diamond Harbour#WestBengal pic.twitter.com/fyoXOKijm0