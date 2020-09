मानसून सत्र में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने दिया कड़ा संदेश, कहा- जवानों के साथ खड़ा है संसद

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच संसद का मानसून सत्र आज से शुरूहो चूका है। इस सत्र में सीमा पर गतिरोध, कोरोना वायरस महामारी से निपटने और आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे छाए रहने की संभावना है। वहीं, संसद सत्र के शुरू होने से पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा संदेश भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि संसद वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर खड़े हमारे सैनिकों के पीछे एक स्वर और भाव में खड़ा है।

I believe that all members of the Parliament will give an unequivocal message that the country stands with our soldiers: Prime Minister Narendra Modi

