भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश 'कंट्री इन फोकस' देश होगा

नई दिल्ली। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार के 'कंट्री इन फोकस' खंड बांग्लादेश को चुना है। 'कंट्री इन फोकस' संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है।

51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इस खंड में चार फिल्मों का प्रदर्शन होगा। इनमें जिबोंधुली- डायरेक्टर तनवीर मोकामेल, मेघमल्लार-डायरेक्टर ज़ाहिदुर रहमान अंजान, अंडर कंस्ट्रक्शन - डायरेक्टर रुबाइयत हुसैन, सिन्सियरली योर्स, ढाका-डायरेक्टर नुहाश हुमायूं, सैयद अहमद शौकी, राहत रहमान जॉय, एमडी रोबीउल आलम, गोलम किब्रिया फारूकी, मीर मुकर्रम हुसैन, तनवीर अहसान, महमूदुल इस्लाम, अब्दुल्ला अल नूर, कृष्णेंदु चट्टोपाध्याय, सैयद सालेह अहमद सोभान हैं।

IFFI Is Elated To Announce Bangladesh As the Country of Focus In Its 51st Edition This Year.

Get Set To Watch All The Amazing Movies From The Country At #IFFI51

The Collaboration Is Aimed At The Cultural Exchange Between India And Bangladesh.#IFFI51 #Goa @satija_amit pic.twitter.com/xj3a575zcQ