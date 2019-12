पश्चिम बंगाल के मंत्री को बांग्लादेश ने वीजा देने से किया इनकार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मंत्री और जमीयत उलेमा-ए-हिंद (जेयूएच) के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी को बांग्लादेश सरकार ने वीजा देने से इनकार कर दिया। मंत्री चौधरी के मुताबिक, वीजा की प्रक्रिया का पालन करने के बावजूद बांग्लादेश के अधिकारियों ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया। बतादें कि चौधरी 26-31 दिसंबर तक बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले थे।

यह भी पढ़े: हेमंत सोरेन की जाति पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर रघुवर दास के खिलाफ एफआईआर

West Bengal Minister Siddiqullah Chowdhury: I had applied for visa of Bangladesh 10 days ago. My ticket has been booked. But today I was informed that the visa has been denied. Reasons for denial of visa haven't been cited. (File pic) pic.twitter.com/mIu2TFN224