असम: तिनसुकिया में ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस कुएं में आग लगने से दो लोगों की मौत

नई दिल्ली। असम के तिनसुकिया जिले के बागजान में कल ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस कुएं में भयानक आग भड़क गई थी, जिसके बाद यहां फायरफाइटर्स बचाव कार्य के लिए पहुंचे थे। लेकिन बुधवार को यहां घटनास्थल पर दो फायरफाइटर मृत पाए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें मौके पर मौजूद हैं, गैस के कुएं से अभी भी आग की लपटें निकल रही हैं।

#UPDATE Assam: Two persons dead in the massive fire that broke out at the gas well of Oil India Ltd at Baghjan in Tinsukia district yesterday; bodies recovered. National Disaster Response Force (NDRF) teams present at the spot; fire flames continue to erupt from the gas well. https://t.co/fQO40LI5lW pic.twitter.com/qNZU2gssWy