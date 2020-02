असम: बंद होंगे संस्कृत स्कूल और मदरसे, बदले में खुलेंगे नए स्कूल

नई दिल्ली। असम सरकार ने राज्य में संचालित सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को बंद करने का फैसला किया है। राज्य में चल रहे धार्मिक स्कूलों को चार-पांच महीनों के भीतर नियमित हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदल दिया जाएगा।

HB Sarma, Assam Minister: We have decided to convert all Madrasas and Sanskrit tols(schools) to high schools and higher secondary schools, as the state can't fund religious institutions. However, Madrasas run by NGOs/Social orgs will continue but within a regulatory framework pic.twitter.com/c3DKQzEMfu