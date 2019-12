जिस वक्त तक सूरज पूर्व दिशा से उगता रहेगा, हम सच बोलते रहेंगे, NRC के लिए पहला कदम है NPR: ओवैसी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में कहा था की एनपीआर का एनआरसी से कोई लेनादेना नहीं है।

Home Minister Amit Shah to ANI on Asaduddin Owaisi's criticism of #CAA: If we say that the sun rises from the east then Owaisi ji will say no it rises from the west, he always opposes our stand. Still I again assure him that CAA has nothing to do with NRC pic.twitter.com/E6jo7YKzgW — ANI (@ANI) December 24, 2019

ओवैसी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था, "इस मुद्दे पर ओवैसी जी के रुख से मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। अगर हम कहते हैं कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है, तो ओवैसी साहब कहेंगे कि यह पश्चिम से उगता है। लेकिन मैं ओवैसी जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनपीआर पूरी तरह से एनआरसी से अलग है और ये दोनों आपस में नहीं जुड़े हैं।"

Asaduddin Owaisi, AIMIM: Why is Home Minister misleading the nation? In Parliament he said 'Owaisi ji NRC will be implemented in the whole country'. Amit Shah sahab, as long as the sun keeps rising from the east we will keep telling the truth. NPR is the first step towards NRC. https://t.co/toAQU3yjV3 pic.twitter.com/8vgAqne8Ce — ANI (@ANI) December 24, 2019

वहीं अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि वे लोग नागरिकता अधिनियम, 1955 के मुताबिक एनपीआर करने जा रहे हैं, तो क्या यह एनआरसी से जुड़ा हुआ नहीं है? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मेरा नाम संसद में लिया और कहा ओवैसी जी एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। अमित शाह साहब, जिस वक्त तक सूरज पूर्व दिशा से उगता रहेगा, हम सच बोलते रहेंगे। एनआरसी के लिए पहला कदम है एनपीआर। जब अप्रैल, 2020 में एनपीआर पूरा हो जाएगा, अधिकारी डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछेंगे... फिर आखिरी लिस्ट एनआरसी में आएगा।"