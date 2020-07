जम्मू-कश्मीर के राजौरी में LoC पर सेना ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने दो घुसपैठियों को मार गिराया है। इस दौरान एक घायल हो गया।

Infiltration attempt foiled by Army along the Line of Control in Nowshera sector of Rajouri. Two infiltrators killed, one injured: Indian Army sources. #JammuAndKashmir