गोवा के आर्कबिशप फिलिप नेरी फेरारो बोले- सीएए देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के खिलाफ

नई दिल्ली। देश भर में नागरिकता संसोधन कानून, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। अलग-अलग धर्मों और समुदाय के लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब इसके खिलाफ गोवा के आर्कबिशप फिलिप नेरी फेरारो ने आवाज बुलंद की है।

Filipe Neri Ferrão, Goa Archbishop: The very fact that CAA uses religion, goes against secular fabric of country. It goes against spirit&heritage of our land which, since times immemorial, has been a welcoming home to all, founded on the belief that whole world is one big family. pic.twitter.com/UvUl5RUkwP