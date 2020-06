नई दिल्ली। पाकिस्तान में छिपे अंडरवर्ल्‍ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट्स को उसके भाई अनीस इब्राहिम ने खारिज कर दिया है। अनीस ने कहा कि कोरोना महामारी भयानक महामारी है पर भाई दाऊद और उनकी पत्नी या उनका पूरा परिवार इससे संक्रमित नहीं हैं। दाऊद पाकिस्तान और यूएई में अपना बिजनेस चला रहा है। वहीं दाऊद के पर्सनल स्टॉफ, गार्ड्स और परिवार के दूसरे सदस्यों को होम क्वारेंटीन किया गया है।

दरअसल, इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से रिपोर्ट आई थीं कि दाऊद और उसकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों के कराची के आर्मी अस्पताल में भर्ती होने का दावा भी इन रिपोर्ट्स में किया गया था, इनमें कहा गया था कि दाऊद के पर्सनल स्टाफ और गार्ड्स को क्वारैंटाइन किया गया है। एजेंसी के मुताबिक, अनीस किस जगह से बात कर रहा था, यह मालूम नहीं है। इस बातचीत में अनीस ने कहा- भाई और शकील अच्छे हैं। किसी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं है। परिवार का कोई भी सदस्य अस्पताल में भर्ती नहीं है।

Even as intelligence agencies report that #India's most wanted fugitive #DawoodIbrahim & his wife have tested positive for #Covid & are admitted in Army Hospital, #Karachi,Dawood's brother Anees Ibrahim,who controls D-company's underworld operations & finance,denies such reports. pic.twitter.com/iVMG05xOWn