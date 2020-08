मोदी सरकार की अंडमान को मिली नई सौगात, समुद्र के नीचे बिछाई सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, मिलेगी 400 GBPS तक की स्पीड

नई दिल्ली। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में आज से इंटरनेट के नये युग का आरंभ हो रहा है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नई सौगात मिली है। यहां केंद्र सरकार द्वारा सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है, जिसके जरिए पूरे द्वीप में फोन-इंटरनेट की कनेक्टविटी बेहतर हो सकेगी।

PM @narendramodi today inaugurated the under sea Internet cable between Chennai and Andaman & Nicobar Islands.

A historic day in providing digital connectivity to our citizens living on these Islands. pic.twitter.com/VaW5c4NAtX