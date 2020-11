लंदन से वापस भारत लाई गई 13वीं शताब्दी की राम-लक्ष्मण और सीता की प्रचीन मूर्तियां तमिलनाडु हस्तांतरित

नई दिल्ली। वर्ष 1978 में भारत से चोरी हुई भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की कास्य धातु की प्रचीन मूर्तियों को लंदन से वापस भारत वापस लाया गया है। बुधवार को इन मूर्तियों को केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने तमिलनाडु के मूर्ती विंग को हस्तांरित कर दिया।

भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की 13वीं शताब्दी की इन मूर्तियों को 1978 में तमिलनाडु के नागपट्टनम मंदिर से चुराया गया था। मंदिर का निर्माण विजयनगर काल में हुआ था। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अथक प्रयासों से साल 1976 से लेकर अबतक 53 प्राचीन मूर्तियां विदेशों से वापस लाई गई हैं। जबकि साल 2014 से अब तक 40 पुरावशेषों की भारत वापसी हो चुकी है। जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों से हाल के वर्षों में पुरावशेषों का सफल प्रत्यावर्तन किया गया है।

