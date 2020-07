बहादुरी की मिसाल/सोपोर में गोलियों की बौछार, आतंकियों ने दादा को उतारा मौत के घाट, जवानों ने 3 साल के मासूम को बचाया

सोपोर। जम्मू-कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आतंकियों ने हमला किया है। हमले में एक जवान शहीद हो गया है, जबकि सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हुए हैं, एक नागरिक भी इस हमले में घायल हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस बीच एक 3 साल के बच्चे की तस्वीर सामने आई है, जिसे भारतीय जवान अपनी गोद में लिए हुए है। मिली जानकारी के मुताबिक ये वही बच्चा है जिसके दादा की इस आतंकी हमले में मौत हुई है। बच्चा इतना मासूम है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। इस हमले के दौरान बच्चे की जान तो बच गई लेकिन उसके दादा इस दुनिया में नहीं रहे।

वायरल हो रही तस्वीरों में मासूम अपने दादा के शव पर बैठकर खेलने लगा। शायद उसे भी नहीं पता था कि उसके दादा को कायर आतंकियों ने मौत की नींद सुला दिया है। गोलियों की तड़तड़ाहट से बेहद डरा हुआ बच्चा बस जार-जार रोया जा रहा है।

Heart wrenching video of a kid after he lost his grandfather in a militant attack on the paramilitary forces in #Sopore. police party reached the spot & rescued this three-year-old boy. One CRPF trooper and a civilian were killed in the attack. pic.twitter.com/YZWBNBLstL