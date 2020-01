जोधपुर से अमित शाह की विपक्ष को चुनौती, CAA पर एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी सरकार

जोधपुर। केंद्रीय गृह मंत्री तथा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सरकार नागरिकता कानून के मुद्दे पर थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटेगी। आज राजस्थान के जोधपुर में नागरिकता कानून के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने बोला कि यदि सभी विपक्षी दल एक साथ मिलकर आ जाते हैं तो भी बीजेपी नागरिकता कानून के मुद्दे पर एक इंच भी पीछे नहीं जाएगी।

उन्होंने बोला है कि राहुल बाबा यदि आपने CAA कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने हेतु आ जाओ एवं यदि नहीं पढ़ा है तो मैं इतालवी में इसका अनुवाद करके भेज डालता हूं, उसको पढ़ लेवे।

बता दें कि सीएए पाक, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई लोग, जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान आए हैं, उन्हें नागरिकता देने का ये कानून है। इस कानून से नागरिकता प्राप्त होने वाली है।

सीएए का विरोध कर रहीं पश्चिम बंगाल की सीएम का जिक्र करते हुए शाह ने बोला कि, ''ममता दीदी बोल रही हैं कि आपकी लाइने लग जाएंगी, आपसे सबूत मांगे जाएंगे। मैं बंगाल में बसे हुए सारे शरणार्थी भाइयों को बोलना चाहता हूं कि आपको कोई प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी, आपको आदर संग नागरिकता प्रदान की जाएगी। दीदी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।''

