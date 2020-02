अमित शाह आज भुवनेश्वर में पूर्वी जोनल काउंसिल की 24वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता

नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा के भुवनेश्वर में पूर्वी जोनल काउंसिल की 24वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। काउंसिल में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। बता दें कि जोनल काउंसिल का पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री होता है।

Union Home Minister Amit Shah will chair the 24th Eastern Zonal Council meeting in Odisha's Bhubaneswar, today. The Council comprises states of Bihar, Jharkhand, Odisha and West Bengal. (File Pic) pic.twitter.com/sRzqs1CCwQ