अमित शाह ने कहा- 'भारत में बनी वैक्सीन PM मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को देगी बढ़ावा

नई दिल्ली। हिंदुस्तान में कोरोना का पहला मामला समक्ष आने के 11 माह के पश्चात ड्रग कंट्रोलर ने दो कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल हेतु मंजूरी दे दी है। इससे करोड़ो लोगों को वैक्सीन प्रदान किए जाने का रास्ता खुल गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीनों के उपयोग को मंजूरी दिए जाने को कोरोना के विरुद्ध भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण बताया है।

उन्होंने बोला, भारत में बनी वैक्सीन मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को बढ़ावा प्रदान करेगा। हम अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों एवं उन सभी कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने परीक्षण के वक्त मानवता की सेवा की।

Nation will always remain grateful to them for their selfless service towards mankind.