अमित शाह ने कहा- CRPF पराक्रम और साहस का पर्याय, राष्ट्र को किया गौरवान्वित

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 82वें स्थापना दिवस पर बल के जवानों व उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में शाह ने कहा है कि “सीआरपीएफ पराक्रम, साहस और बलिदान का पर्याय है। सीआरपीएफ ने समय-समय पर राष्ट्र को गौरवान्वित किया है।”

CRPF is synonymous with valour, courage and sacrifice.



Time and again @crpfindia has made the nation proud. Their dedication to serve the society during COVID-19 is unparalleled.



I join millions of Indians to wish our brave CRPF personnel and their families on 82nd Raising Day.