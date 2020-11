वडोदरा सड़क दुर्घटना में 10 लोगों के मारे जाने की घटना पर अमित शाह ने जताया गहरा शोक

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडोदरा में हुई सड़क दुर्घटना में करीब दस लोगों के मारे जाने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से बात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली और बताया कि वहां हरसंभव सहायता पहुंचाई जा रही है।

शाह ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, ‘वडोदरा में हुए दुखद सड़क हादसे से दुखी हूं। स्थानीय प्रशासन से मैंने बात की है और वे वहां हरसंभव सहायता पहुंचा रहे हैं। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’

Deeply anguished to learn about the loss of lives in a tragic road accident in Vadodara, Gujarat. Have spoken to the local administration they are providing all possible assistance. Condolences with the bereaved families. May injured recover at the earliest.