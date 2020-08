प्रणब मुखर्जी के निधन पर अमित शाह ने जताया दुख, बोले- 'प्रणब दा' एक शानदार व अनुभवी राजनेता थे

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति, भारत-रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी एक बेहद अनुभवी राजनेता थे जिन्होंने पूरी निष्ठा से देश की सेवा की। प्रणब दा का राजनीतिक जीवन पूरे देश के लिए गर्व की बात है।

Deeply anguished on the passing away of former President of India, Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee ji. He was a vastly experienced leader who served the nation with utmost devotion. Pranab da’s distinguished career is a matter of great pride for the entire country.