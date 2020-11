चेन्नई में समर्थकों के लिए अमित शाह ने तोडा प्रोटोकॉल, हवाई अड्डे के बाहर व्यस्त जीएसटी रोड पर पैदल चले

चेन्नई। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अगले चार-पांच महीनों के दौरान होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पूर्व राज्य के दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को चेन्नई पहुंचे।

हाल में संपन्न बिहार के चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सफलता में अमित शाह की रणनीति को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी सफलता को तमिलनाडु में दोहराने की मंशा से बीजेपी शाह के दौरे को मजबूत आधार प्रदान करने तथा चुनाव में अपनी छाप छोड़ने के लिए काफी अहम मान रही है।

Tamil Nadu: Union Home Minister and BJP leader Amit Shah arrives at Chennai



He will inaugurate and lay the foundation stone of various development projects in Tamil Nadu pic.twitter.com/0ONF3Rcelw