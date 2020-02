नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों को भी विवाद से विश्वास स्कीम में लाने के उद्देश्य से ‘प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020’में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुये कहा कि इस विधेयक काे चालू महीने के प्रारंभ में लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य लंबित मामलों में कमी लाना है। अब इसमें संशोधन के माध्यम से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आयुक्त (अपील), उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में लंबित मामलों को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

