अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा- नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन, भाजपा के टीके पर भरोसा नहीं

नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, वैक्सीन की क्या आवश्यकता हैं? सभी बिना मास्क के बैठे हुए हैं। केवल विपक्ष को रोकने हेतु कोरोना का भय दिखाया जा रहा है।

उन्होंने आगे बोला कि वह भाजपा के टीके पर यकीन नहीं कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त टीकाकरण दिया जाएगा। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए बोला कि जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी, वो वैक्सीनेशन हेतु इतनी बड़ी चेन क्यों बनवा रही है। ताली और थाली से ही क्यों न कोरोना को भगा देती?

I am not going to get vaccinated for now. How can I trust BJP's vaccine, when our government will be formed everyone will get free vaccine. We cannot take BJP's vaccine: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav#COVID19 pic.twitter.com/qnmGENzUBH