Lockdown 4.0/दो राज्यों को छोड़कर पूरे देश में आज से शुरू हुई हवाई यात्रा, पहली फ्लाइट ने दिल्ली से पुणे के लिए उड़ान भरी

नई दिल्ली। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। कोरोना वायरस लॉकडाउन के ठीक 2 महीने बाद देश के अलग-अलग राज्यों में हवाई सफर दोबारा शुरू हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से आज सुबह 5 बजे पुणे के लिए फ्लाइट गई। इसके बाद नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट से भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट 6 बजकर 50 मिनट पर रवाना हुई।

इस दौरान फ्लाइट में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। सभी यात्रियों को एयरलाइन की तरफ से फेस कवर मास्क दिए गए जिसे पहनकर वह फ्लाइट में बैठे। वहीं फ्लाइट अटेडेंट पीपीई किट पहने दिखाई दिए।

हालाँकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बागडोगरा तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा हवाई अड्डों पर आज से घरेलू उड़ानों का परिचालन शुरू नहीं होगा। इसके अलावा मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के हवाई अड्डों से सीमित उड़ानों का परिचालन शुरू होगा।

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, त्रिपुरा में भी विमान सेवा 25 मई से शुरू नहीं हो पाएगी। इसकी वजह यह है कि अगरतला से ज्यादातर उड़ानें कोलकाता से कनेक्ट हैं। कोलकाता में एयरपोर्ट पर सेवाएं 27 मई तक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में अगरतला से सभी उड़ानें रद्द रहेंगी।

It has been a long day of hard negotiations with various state govts to recommence civil aviation operations in the country.



Except Andhra Pradesh which will start on 26/5 & West Bengal on 28/5, domestic flights will recommence across the country from tomorrow.