Lockdown 4.0/ भारत में आज से शुरू हुई हवाई यात्रा, जानिए किन नियमों का करना होगा पालन

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बागडोगरा तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा हवाई अड्डों को छोड़कर सोमवार से घरेलू उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट से आज सुबह 5 बजे पुणे के लिए फ्लाइट गई। हालांकि मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के हवाई अड्डों से सीमित उड़ानों का परिचालन शुरू होगा।

स्क्रीनिंग के बाद जा पाएंगे स्टेशन के भीतर

जिन यात्रियों में कोविड-19 के हल्के लक्षण पाए जाएंगे उनको कोविड केयर सेंटर या घर में से एक जगह आइसोलेट किए जाने का विकल्प दिया जाएगा। साथ ही उनका ICMR प्रोटोकॉल के अनुसार टेस्ट किया जाएगा। यदि शख्स टेस्टिंग में पॉजिटिव पाये जाते हैं, तो उन्हें क्लीनिकल प्रोटोकॉल के तहत कोविड केयर सेंटर में ही रहना होगा और अगर यात्री निगेटिव पाये जाते हैं तो उन्हें घर जाने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन उन्हें अपने आप को और 7 दिनों के लिए अलग रखना होगा ताकि उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके. यदि कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो जिला निगरानी अधिकारी या राज्य / राष्ट्रीय कॉल सेंटर (1075) को सूचित किया जाएगा।

हवाई सफर करने वालों के लिए गाइडलाइन-

1- सभी यात्रियों को चेहरे पर मास्क लगाना होगा

2- जिस भी वाहन से आप एयरपोर्ट तक आए हैं उतरने के बाद खुद को सैनिटाइस करना होगा और जरूरी कागजात पास में होने चाहिए

3- एयरपोर्ट के एंट्री प्वाइंट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद ही तय किया जाएगी कि आप जा सकते हैं या नहीं

4- आप खुद भी आरोग्य सेतु ऐप से खुद की जांच कर सकते हैं और इंट्री गेट पर आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस दिखा सकते हैं

5- अगर आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो वहीं स्टेशन पर ही कोविड हेल्प डेस्क से इसको डाउनलोड करा सकते हैं

6- यात्रियों को अपना टिकट, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र प्रवेश द्वार पर ही सीआईएसएफ को दिखाना होगा

7- चेक इन करते वक्त अपना सामान काउंटर पर ड्रॉप करके अपना पीएनआर स्टेटस वहां के स्टाफ को दिखाना होगा, जितना हो सके सामान कम ही ले जाएं

8- आपके मोबाइल पर ई रिसिप्ट मिल जाएगी

9- यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, एयपोर्ट पर बने सर्कल और बैरियर को ध्यान पर रखना होगा

10- आपकी फ्लाइट जितने वक्त की है उससे एक घंटे पहले आपको चेकइन करना होगा

11- लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्टेशन को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा।

12- जिन यात्रियों में कोई लक्षण नहीं पाए गये हैं उनको इस सलाह के साथ जाने की अनुमति होगी कि वे 14 दिनों के लिए खुद के स्वास्थ्य पर नज़र रखेंगे। यदि उनमें कोई लक्षण दिखता है तो वे जिला निगरानी अधिकारी या राज्य / राष्ट्रीय कॉल सेंटर (1075) को सूचित करेंगे।

सरकारी अधिकारियों ने कहा कि हैदराबाद हवाई अड्डा सोमवार से रोजाना केवल 30 घरेलू उड़ानों का परिचालन करेगा। इनमें से आधी उड़ानें आने वाली होंगी और आधी जाने वाली, अधिकारियों ने कहा कि विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम हवाई अड्डों पर सोमवार को कोई घरेलू सेवा नहीं होगी। वे मंगलवार से लॉकडाउन के पहले के स्तर की तुलना में सिर्फ 20 प्रतिशत उड़ानों का परिचालन करेंगे।

वहीं, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार रात ट्विटर पर कहा, "यह देश में नागरिक उड़ानों को पुन: शुरू करने के संबंध में विभिन्न राज्यों के साथ गहन बातचीत का दिन रहा। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर कल (सोमवार) से पूरे देश में घरेलू उड़ानों की पुन: शुरुआत की जाएगी। आंध्र प्रदेश में उड़ानों की शुरुआत 26 मई से और पश्चिम बंगाल में शुरुआत 28 मई से होगी।"

It has been a long day of hard negotiations with various state govts to recommence civil aviation operations in the country.



Except Andhra Pradesh which will start on 26/5 & West Bengal on 28/5, domestic flights will recommence across the country from tomorrow.