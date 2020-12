LIVE/ दिल्ली को ब्लॉक करने की कवायद तेज, सिंघु और टिकरी बॉर्डर के बाद चिल्ला नोएडा बॉर्डर भी सील, जानिए ट्रैफिक का हाल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आज सातवें दिन भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानो ने अब आरपार की लड़ाई का संकल्प ले लिया है और देश की राजधानी दिल्ली को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने सिंधु और टिकरी बॉर्डर के साथ-साथ अब नोएडा चिल्ला बॉर्डर को भी सील कर दिया गया।

किसान यहां मुख्य मार्ग पर ही धरने पर बैठे हुए हैं। मंगलवार शाम से ही उन्होंने पहले दिल्ली-नोएडा मार्ग, फिर नोएडा से दिल्ली जाने वाले दोनों ही ओर के रास्ते को बाधित कर दिया है। इनकी मांग दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने की है।

उन्होंने कहा कि अगर पुलिस उन्हें जाने नहीं देगी तो वो सड़क पर ही धरना देंगे। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के जुटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। खास तौर बुधवार को नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा आने-जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इस रास्ते न जाने की अपील की है। दरअसल, पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसान अभी दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं और वह दिल्ली में एंट्री चाहते हैं और जंतर-मंतर पर धरना देना चाहते हैं।

Traffic Alert

Tikri border, Jharoda Border, Jhatikra Border are closed for any Traffic Movement.



Badusarai Border is open only for two wheeler traffic