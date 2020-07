गिरफ्तारी के बाद आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी जोर-जोर से चिल्लाने लगा ''मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला...

नई दिल्ली। आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के सातवें दिन विकास को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है विकास दुबे ने खुद ही स्थानीय मीडिया और पुलिस के सामने सरेंडर किया। सूत्रों की मानें तो गैंगस्टर विकास दुबे महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था।

Vikas Dubey was going to Ujjain Mahakal temple when he was identified by security personnel. Police were informed, he confessed his identity after being pushed for it. He has been apprehended by police & interrogation is underway: Ashish Singh, Ujjain Collector #MadhyaPradesh https://t.co/tBNHn3pwuw — ANI (@ANI) July 9, 2020

सूत्रों के मुताबिक गुरुवार सुबह गैंगस्टर विकास दुबे महाकाल मंदिर परिसर में पहुंचा और जोर-जोर से चिल्लाने लगा ''मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला...''. न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी एक वीडियो में भी गैंगस्टर चिल्लाते हुए सुनाई दे रहा कि ''मैं विकास दुबे हूं. कानपुर वाला।'' इस दौरान पुलिसकर्मी उसे पकड़े हुए हैं।

विकास दुबे पर था पांच लाख का इनाम

पहले विकास दुबे पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। विकास दुबे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसके बाद कानपुर जोन के एडीजी जय नारायण सिंह ने उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया। इसके बाद इनाम की राशि ढाई लाख की गई और फिर पांच लाख हो गई थी।

विकास के पांच साथियों की पुलिस एनकाउंटर में मौत

अब तक विकास दुबे के पांच करीबी साथी पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं जबकि दो अन्य साथी दयाशंकर कल्लू और श्यामू वाजपेयी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए साथियों के नाम हैं- प्रेम प्रकाश (विकास दुबे का मामा), अतुल दुबे (विकास दुबे का भतीजा), अमर दुबे (विकास दुबे का राइड हैंड), प्रभात और प्रवीण उर्फ बउवा।

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के नरोत्तम मिश्रा ने कहा, “कानपुर की नृशंस घटना के बाद से ही हमने पूरे मध्य प्रदेश और पुलिस को अलर्ट कर रखा था, जैसे ही संदेह हुआ उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया।”

It is a big success for the police, Vikas Dubey is a cruel killer. Whole Madhya Pradesh police were on alert. He has been arrested from Ujjain Mahakal temple. We have informed Uttar Pradesh Police: Narottam Mishra, Madhya Pradesh Minister https://t.co/CbqfRCyF6N pic.twitter.com/UMFYj9aFtG — ANI (@ANI) July 9, 2020

वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। मध्य प्रदेश पुलिस उसे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपेगी।

Chief Minister Shivraj Singh Chouhan has spoken with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath over the arrest of Vikas Dubey from Ujjain. MP Police will hand over him to UP Police: Madhya Pradesh Chief Minister's Office (file pics) #KanpurEncounter pic.twitter.com/BDqZqAQPJP — ANI (@ANI) July 9, 2020

