कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के बाद उनकी बेटी सहित कई बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव, बीजेपी नेता का संक्रमण से निधन

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण काफी घातक होता जा रहा है। अब इस महामारी की चपेट में बड़े बड़े नेता भी आने लगे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद खबर है कि येदियुरप्पा के बाद अब उनकी की बेटी भी कोरोना संक्रमित पाई गई है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने बेंगलुरु के मनिपाल हॉस्पिटल के हवाले से ख़बर दी है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 77 वर्षीय येदियुरप्पा भी मनिपाल हॉस्पिटल में ही भर्ती हुए हैं। अस्पताल का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है और उन पर करीब से नजर रखी जा रही है।

Karnataka CM BS Yediyurappa has been admitted to the hospital for observation. He is doing well, is clinically stable and will be monitored closely by our team: Manipal Hospital Karnataka Chief Minister tested positive for COVID19 yesterday. (file pic) pic.twitter.com/s1OGKyjvGf

इसके अलावा तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित भी रविवार को जांच में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पुरोहित को चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी कोरोना पॉजिटिव आए थे। इसके अलावा योगी मंत्रिमंडल के मंत्री चेतन चौहान, राजेंद्र प्रताप सिंह और धरम सिंह सैनी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। पिछले हफ़्ते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए।

I have tested positive for coronavirus. Whilst I am fine, I am being hospitalised as a precaution on the recommendation of doctors. I request those who have come in contact with me recently to be observant and exercise self quarantine.